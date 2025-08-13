Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 25 Kilogram Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 25 Kilogram Ele Geçirildi
Eskişehir'de jandarma ekipleri, bir araçta 25 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü kent merkezinden Mihalıççık ilçesine götüreceği öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç, Beylikova ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda; 5 poşet içerisinde, toplam 25 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
