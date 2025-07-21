Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 200 Kilogram Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 200 Kilogram Ele Geçirildi
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli bir şahsın aracında yaptığı aramada toplam 200 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın aracında yapılan aramalarda, 24 poşet içerisinde toplam 200 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Adıyaman ilinden Bursa iline götüreceği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Aramada 24 poşet içerisinde toplam 200 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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