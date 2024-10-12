Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheliye ait iş yeri, ikamet ve araçta yapılan aramalarda, 32 bin adet boş makaron, 9 bin 800 adet sarılmış sigara, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 34,5 kilogram kıyılmış tütün, 14 litre etil alkol, 50 paket kaçak tütsü, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR