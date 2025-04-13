Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Eskişehir'de Kaçak Sigara ve İlaç Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Sigara ve İlaç Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan operasyonda, 500 bin TL değerinde kaçak sigara, ilaç, içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Baskında 4 şahıs yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonda 500 bin TL değerinde kaçak sigara, ilaç, içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik iki iş yeri ve bir ikamete yapılan baskında piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 996 adet gıda takviyesi, bin 927 adet ilaç, 13 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 paket sigara, 200 adet puro, 100 paket tütün, 66 adet elektronik sigara ve likiti, 16 şişe kaçak ve sahte viski ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.