Eskişehir'de Kaçak Sigara ve Faturasız Çay Operasyonu

Eskişehir'de Doğu illerinden kaçak sigara temin ederek bunları satmak isteyen şahsın evinden 2 bin 669 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ve 55,5 kilogram faturasız çay ele geçirildi.

Doğu illerinden kaçak sigara temin eden bir şahsın, bu sigaraları satmak için Eskişehir iline getireceği bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesinde ikameti tespit edildi. İkametinde yapılan aramada; 2 bin 669 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ve 55,5 kilogram faturasız çay ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR