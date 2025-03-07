ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Trump'tan beklenmeyen hamle! Mektup yazıp müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Eskişehir'de Kaçak Sigara Ticareti Soruşturması Başlatıldı

Eskişehir'de Kaçak Sigara Ticareti Soruşturması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak sigara sattığı belirlenen bir şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Aracında bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, kaçak sigara sattığı belirlenen ve aracında bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Tepebaşı İlçesi'nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen ve plakası açıklanmayan araçta bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'da çeyrek finale yükselme ihtimali
img

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
img

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.