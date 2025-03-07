Eskişehir'de Kaçak Sigara Ticareti Soruşturması Başlatıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, kaçak sigara sattığı belirlenen ve aracında bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Tepebaşı İlçesi'nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen ve plakası açıklanmayan araçta bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR