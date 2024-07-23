Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Miktarda Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları sattığı belirlenen şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde şüpheli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet kompresör makinesi, 85 kilogram kıyılmış tütün, 40 bin 200 adet makaron, 19 bin 20 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 478 adet bandrol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR