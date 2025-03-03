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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 860 Paket Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 860 Paket Ele Geçirildi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak sigara sattığı tespit edilen bir şahsı yakalayarak aracında bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kaçak sigara sattığı tespit edilen ve aracında bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirilen şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta arama yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda muhtelif markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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