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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 2 bin 777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde şüpheli 2 şahsın ellerinde bulundurdukları kaçak sigaraları satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 777 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Jandarma Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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