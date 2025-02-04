Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan iş yeri aramasında bin 600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Emniyet Amirliğince iş yeri araması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bin 600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR