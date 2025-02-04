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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu
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Eskişehir'de yapılan iş yeri aramasında bin 600 dal doldurulmuş sigara ve 145 paket sahte sigara ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan iş yeri aramasında bin 600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Emniyet Amirliğince iş yeri araması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bin 600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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