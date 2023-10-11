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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 12 Bin 688 Paket Ele Geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelinin evinde ve aracında 12 bin 688 paket kaçak sigara ele geçirildi.