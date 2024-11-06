Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 690 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bir şahsın Odunpazarı ilçesine kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR