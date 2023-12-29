Eskişehir'de Kaçak/Sahte Bandrollü Alkol Ürünleri Yakalandı

Eskişehir'de kaçak/sahte bandrollü alkol ürünlerini müşteri buldukça satan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, yapılan aramalarda bulunan alkol ürünlerine de el konuldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beylikova ilçesinde temin ettiği kaçak/sahte bandrollü alkol ürünlerini müşteri buldukça satacağı duyumu alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada; 100 santilitrelik 5 şişe sahte/taklit bandrollü ve 100 santilitrelik 6 şişe sahte/taklit bandrollü farklı cinste alkol ürünleri geçirildi. Jandarma ekiplerince bahse konu alkol ürünlerine el konuldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR