Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olayda şüphelilere ait çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi ve soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bazı şüpheli şahısların Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanmıştır. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 beton delici ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
