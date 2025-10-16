Haberler

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şahsı tutukladı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladığı 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesi Örenyaka mevkiinde 3 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerce, kazı alanında yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.