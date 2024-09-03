Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de, tarihi eser bulmak için evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, av tüfeği, tabanca ve mühimmatlarının yanı sıra çok miktarda malzemelerle birlikte yakalandı.

Jandarma, Eskişehir Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yapılacağı bilgisi aldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde 2 şüpheli şahıs, evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 110 adet tabanca ve av fişeği, 1 adet hilti, 30 metre elektrik kablosu, kazma ve kürekler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR