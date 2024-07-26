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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Eskişehir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 10 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yapan 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Günyüzü İlçesi'nde tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Günyüzü İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, 1 adet ekskavatör kepçe, 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet su arama dedektör, 2 adet metal çubuk 1 adet dürbün ve kazıda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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