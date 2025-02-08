Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu: 1.500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bin 500 litre kaçak içkide kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şehir merkezinde düzenlenen kaçak içki operasyonda bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR