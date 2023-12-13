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Eskişehir'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Eskişehir'de kaçak yollardan elde edilen 500 adet elektronik sigara satmak isteyen şahsa jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak elektronik sigaralar ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak yollardan elde ettiği 500 adet elektronik sigarayı satmak isteyen şahsa, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde şüpheli 1 şahsın kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda yapılan arama sonucu, 500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Jandarma Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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