Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın aracı ve ikametgahında yapılan aramalarda 122 şişe yabancı sahte/kaçak bandrollü viski ile birçok materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde ikamet eden bir şahsın temin ettiği kaçak alkollü ürünlerini Seyitgazi ilçesi bölgesinde müşteri buldukça sattığı bilgisi alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seyitgazi ilçesinde yol kontrolünde durdurulan şüpheli şahsın aracında ve Odunpazarı ilçesinde ikametgahında yapılan aramada; 122 şişe yabancı sahte/kaçak bandrollü viski, 27 adet malt aroması, 74 adet boş şişe, 205 adet kapak etiketi, 191 adet kapak,110 adet şişe kapağı jelatini, bin 577 adet ürün etiketi, 2 adet 0,80 mililitre renklendirici, 461 adet yabancı bandrol hologramı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR