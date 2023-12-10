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Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

10 Aralık 2023 09:40 Son Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 380 litre etil alkol, 74 litre sahte/kaçak alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.