Eskişehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 380 litre etil alkol, 74 litre sahte/kaçak alkol ve 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak alkol yapıp piyasaya süren şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalanırken; 380 litre etil alkol, 74 litre sahte/kaçak alkol, 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçrildi..
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce 1 ikamette ve 1 iş yerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 380 litre etil alkol, 74 litre sahte/kaçak alkol, 6 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirilerek, 1 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR