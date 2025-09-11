Haberler

Eskişehir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma, esrar alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 12 gram esrar ve sigara sarma kağıtları ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince esrar alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucunda, 3 şüpheli şahsın üzerinde ve bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde esrar alışverişi yapılacağı öğrenildi. Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve bir araçta yapılan aramada, 12 gram esrar ve 2 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, 1 şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
