Eskişehir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekiplerince esrar alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışma sonucunda, 3 şüpheli şahsın üzerinde ve bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde esrar alışverişi yapılacağı öğrenildi. Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve bir araçta yapılan aramada, 12 gram esrar ve 2 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, 1 şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR