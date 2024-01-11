Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 76 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezaları bulunan 76 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 75 şüpheli ve 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 76 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR