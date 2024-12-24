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Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 5 Suçlu Yakalandı

Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 5 Suçlu Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 şahıs yakalandı. Suçlar arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi ciddi maddeler yer alıyor.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Kasten Yaralama' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'Basit Yaralama' suçundan infaza yönelik, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan kesinleşmiş 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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