Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan aranan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü ve 298 farklı çaplarda mermi ele geçirildi.

Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Aralık ile 14 Aralık tarihlerinde 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 298 adet farklı çaplarda mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR