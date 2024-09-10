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Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

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Eskişehir'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıcında jandarma ekipleri, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgiler aktarıp hediye dağıtımı yaptı.

Eskişehir'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlangıcında okul ziyaretleri gerçekleştiren jandarma ekipleri, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgiler aktarıp hediye dağıtımı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle dün İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımıyla Tepebaşı ilçesi Gökdere Yıldırım Çiftliği İlkokulu ile Çukurhisar İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi. Etkinlik çerçevesinde okul önlerinde ve çevrelerinde emniyet/asayişin temini, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ile servis araçlarının kontrolü, okul irtibat görevlileri ve idarecilerle işbirliği ile koordinasyon faaliyetleri yerinde incelendi. Ayrıca çeşitli şubelerce öğrencilere jandarmanın imkan ve kabiliyetleri anlatılırken, meslek tanıtımı yapılıp hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel

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