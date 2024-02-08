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Eskişehir'de Jandarma Ekipleri 82 Hapis Cezalısını Yakaladı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan 82 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan 82 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla belirli tarihler arasında çalışma yapıldı. Faaliyetler neticesinde,5 yıla kadar hapis cezası bulunan toplam 82 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Ceza 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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