Eskişehir'de Jandarma Ekipleri 82 Hapis Cezalısını Yakaladı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan 82 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla belirli tarihler arasında çalışma yapıldı. Faaliyetler neticesinde,5 yıla kadar hapis cezası bulunan toplam 82 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR