Eskişehir'de Jandarma Ekipleri 60 Şahsı Yakaladı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan faaliyetler neticesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 60 şahıs yakalanırken, 1 şahsın 20 yıl ve üzeri cezasının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli unsurlarca 19-27 Aralık tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli faaliyetler yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 59 şahıs ile 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR