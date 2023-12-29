Eskişehir'de Jandarma Ekipleri 60 Şahsı Yakaladı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 60 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 20 yıl ve üzeri cezası olduğu belirlendi.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan faaliyetler neticesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 60 şahıs yakalanırken, 1 şahsın 20 yıl ve üzeri cezasının olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli unsurlarca 19-27 Aralık tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli faaliyetler yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 59 şahıs ile 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR