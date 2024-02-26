Eskişehir'de İşyerine Silahlı Saldırı: Şüpheli ve Azmettirici Yakalandı

Eskişehir'de bir işyerine silahla ateş açarak olay yerinden kaçan şüpheli ve olayın azmettiricisi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Sivrihisar İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan kaportacı dükkanına gerçekleşen silahlı saldırı hakkında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sivrihisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaların sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Cengiz Ş. ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Hikmet T. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR