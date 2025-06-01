Eskişehir'de Islak Zeminde Kaza: Araç Bahçeye Girdi

Eskişehir'de Islak Zeminde Kaza: Araç Bahçeye Girdi
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Eskişehir'de ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bir evin bahçesine daldı. Kazada maddi hasar oluştu, şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir'de ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin müstakil evin bahçesine daldığı kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sazova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. isimli şahsın idaresinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 FDH 306 plakalı otomobil, sürücüsü ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Candaş Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. Yaşanan kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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