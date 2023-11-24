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Eskişehir'de İskele Demiri Çalma Olayında 1 Tutuklama

Eskişehir'de bir inşaattan çalınan 100 parça iskele demiri ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.