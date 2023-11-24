Eskişehir'de İskele Demiri Çalma Olayında 1 Tutuklama
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Eskişehir'de bir inşaattan çalınan 100 parça iskele demiri ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir'de iskele demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'ndeki bir inşaattan 100 parça iskele demirinin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa