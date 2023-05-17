Üye Girişi
Haberi Paylaş
Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de cipin çarpması sonucu devrilen minibüste 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Eskişehir'de cipin çarpması sonucu devrilen minibüste 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bugün sabah saatlerin Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada, kavşağa kontrolsüz giriş yapan minibüs ile cip çarpıştı. Yakınlardaki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu minibüste bulunan 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilerin tedavileri, olay yerinde yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title