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Eskişehir'de İşçi Servisi Alev Aldı

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Eskişehir-Ankara kara yolunda bir işçi servisi lastiği patladıktan sonra alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Eskişehir'de lastiği patladıktan sonra bir anda alevlere teslim olan işçi servisi küle döndü.

Olay, dün akşam saatlerin Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan Alpu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisinde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangında işçi servisi kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde yangının patlayan lastikten kaynaklandığını belirledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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