Eskişehir'de İş Yerine Saldıran Sanığa 38 Yıl Hapis Cezası
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Eskişehir'de bir iş yerine pompalı tüfekle saldıran ve ateş açan sanık, 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahrik altında olduğunu savunarak beraat talebinde bulunmuştu.
Eskişehir'de kapıyı kırarak girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Ahmet A, tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmet A'yı, "çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Ahmet A, 3 Mart'ta merkez Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta bir iş yerine kapısını kırarak girerek tüfekle rastgele ateş etmişti.
İş yeri sahibi kadının eşi, Ahmet A'nın elindeki tüfeği alarak etkisiz hale getirmişti.
Gözaltına alınan ve olayı küfür meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Ahmet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.