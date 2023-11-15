Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir'de İş Yerine Saldıran Sanığa 38 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir'de İş Yerine Saldıran Sanığa 38 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir'de bir iş yerine pompalı tüfekle saldıran ve ateş açan sanık, 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, tahrik altında olduğunu savunarak beraat talebinde bulunmuştu.