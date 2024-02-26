Eskişehir'de İş Anlaşmazlığı Tartışması Sonucu Arkadaşını Silahla Vuran Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de iş konusundaki anlaşmazlık yüzünden tartıştığı 27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan bir evde önceki gece meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Berkan Harman ile arkadaşı Ahmet Arif B. (22) arasında ortak iş konusundan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Berkan Harman silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Berkan Harman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Arif B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkan Ahmet Arif B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR