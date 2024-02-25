Eskişehir'de iş anlaşmazlığı sonucu silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir'de iş konusunda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurulan 27 yaşındaki Berkan Harman, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkan Harman ile arkadaşı A.A.B. arasında ortak yapacakları iş konusundaki anlaşmazlıktan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucun, A.A.B. arkadaşı Berkan Harman'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler, Berkan Harman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından A.A.B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR