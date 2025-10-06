Eskişehir'de İntihar Girişimi: Kız Arkadaşı İkna Ederek Kurtardı

Eskişehir'de intihar etmek isteyen genç, olay yerine gelen kız arkadaşının kendisini ikna etmesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; genç bir şahıs, henüz bilinmeyen sebeple intihar etmek amacıyla köprünün ucuna çıktı. Porsuk Çayı'na atlamak üzere olan adamı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Kız arkadaşı ikna etti, hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için dakikalarca çaba gösterdi. Köprünün kenarında oturan adamı, bir süre sonra olay yerine gelen kız arkadaşı ikna etti. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.