Eskişehir'de Intihar Davası Ertelendi: Rus Eşini Öldüren Sanığın Duruşması

Eskişehir'de Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı dava, maktule ait cep telefonunun ve sim kartının bilirkişi tarafından incelenmesine kadar verilerek ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart 2023'te meydana gelen olayda Atila S. (50) ile 2 yıllık eşi Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda incelenmesine karar verilen Elena Samsanova'ya ait cep telefonunun şifresinin bilirkişiler tarafından kırıldığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, şifresi kırılarak açılan telefonun ve içindeki sim kartın bilirkişiler tarafından incelenerek raporlandırılmasına karar verdi. Duruşma, 20 Şubat 2025'e ertelendi. - ESKİŞEHİR