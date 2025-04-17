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Eskişehir'de İnşaattan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de İnşaattan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de inşaattan hırsızlık gerçekleştiren şüpheli, jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli jandarma tarafından Afyonkarahisar'da yakalanırken, çalınan malzemeler ele geçirilerek sabine teslim edildi.

Seyitgazi ilçesinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli ile olayda kullanılan sahte plakalı araç tespit edildi. Şüphelinin çaldığı malzemelerin bir kısmını Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde sattığı belirlendi. Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde yapılan faaliyet sonucunda, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Çalınan malzemelerin satıldığı işyerinde yapılan aramada çalınan malzemeler, jandarma tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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