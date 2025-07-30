Eskişehir'de İnşaatta Elektrik Çarpması: 28 Yaşındaki İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de İnşaatta Elektrik Çarpması: 28 Yaşındaki İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir inşaatta elektrik çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Şirintepe mahallesinde meydana geldi. Yaralının sağlık durumu iyi.

Eskişehir'de inşaatta elektrik çarpması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şirintepe mahallesi Örme sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgedeki bir inşaatta görevli olan N.Y. isimli 28 yaşındaki şahıs, elektrik çarpması sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sedye ile ambulansa kaldırılan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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