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Eskişehir'de İnşaat Yanında Göçük Meydana Geldi

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Eskişehir'de yıllardır temel atma çalışmaları devam eden bir inşaatın yan tarafında bulunan yolda göçük meydana geldi. Doğal gaz hattının bulunduğu bölgede meydana gelen göçük, paniğe neden oldu.

Eskişehir'de yıllardır temel atma çalışmaları devam eden bir inşaatın yan tarafında bulunan yolda göçük meydana geldi. Doğal gaz hattının bulunduğu bölgede meydana gelen göçük, paniğe neden oldu.

Odunpazarı İlçesi Yunus Emre Caddesi üzerinde uzun zamandır devam eden inşaatın temel çalışmaları esnasında yan tarafında bulunan Asarcıklı Caddesi'nde göçük meydana geldi. Sabah saatlerinde cadde kenarında yaklaşık 2 metrelik alanın göçmesi, çevrede büyük paniğe neden oldu. Cadde araç trafiğine kapatılırken, vatandaşların yaklaşmaması için de önlem alındı.

Yıkılan kısımdan doğal gaz hattının geçmesinden dolayı Esgaz ekipleri bölgede tedbir amaçlı beklemeye geçti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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