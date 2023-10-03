Eskişehir'de İnşaat Malzemesi Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika inşaatından çalınan inşaat malzemeleriyle ilgili olarak şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de inşaat malzemesi çalan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Odunpazarı ilçesi İmişehir mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatından piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan inşaat malzemesinin çalındığına dair jandarma ekiplerine bilgi verildi. İnşaattan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Olayların failinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla şehir merkezindeki faaliyetler sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR