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Eskişehir'de İmamoğlu Protestosu Kavgayla Bitti

Eskişehir'de İmamoğlu Protestosu Kavgayla Bitti
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Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, olaysız dağıldıktan sonra aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu bir kesim arasında kargaşa ve kavga çıktı. Polis, gruba müdahale etmemek için ikazlarda bulundu.

Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, daha sonra olaysız dağıldı. Gruba uymayan ve çoğunluğu liseli olan, içlerinde alkollü şahısların da bulunduğu topluluk anlaşmazlık yaşayarak kendi aralarında yumruk yumruğa kavga etti.

Kentin çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürüdü. Yürüyüşün ardından eylemcilerin büyük bir bölümü olaysız şekilde dağıldı. Dağılmayıp Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan ve aralarında lise öğrencileri de olan eylemcilerden bazıları, farklı bir güzergaha yürümek istedi. Grupta yürümek isteyenlerle dağılmak isteyenler arasında zaman zaman yumruk yumruğa kavga çıktı. Bazıları alkollü olan eylemciler, yaklaşık 1 saat beklemenin ardına Ulus Anıtı'na doğru yürüdü. Polisin grubu sık sık "Dağılın, müdahale etmek istemiyoruz" diyerek ikaz etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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