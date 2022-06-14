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Eskişehir'de ilginç görüntü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de ilginç görüntü

Eskişehir'de küçük yük vagonunun üzerine ve önüne bırakılan koltuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de küçük yük vagonunun üzerine ve önüne bırakılan koltuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Tepebaşı ilçesi Hatboyu-1 Caddesi'ne süs amacıyla bırakılan küçük yük vagonu değişik manzaralara sahne oldu. Vagonun üzerine ve önüne bırakılan 2 adet tek kişilik koltuk dikkat çekti. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan koltuklar görenleri şaşırttı. Özellikle vagonun üzerine sabitlenen koltuk ise ilginç görüntüler oluşturdu. Çevrede yaşayan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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