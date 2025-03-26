Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Eskişehir'de bir caddede 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 20.50 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 NK 410 plakalı otomobil ile 26 ABB 451 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR