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Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
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Eskişehir'de Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir caddede 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 20.50 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 NK 410 plakalı otomobil ile 26 ABB 451 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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