Eskişehir'de 2 çocuk apartman önündeki damacanaları çaldı

Güncelleme:
Eskişehir Sütlüce Mahallesi'nde iki küçük çocuğun bir apartmanın önünden damacana çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklar, çevreyi gözetleyerek hızlıca olay yerine yaklaşarak damacanaları alıp kaçtılar.

Eskişehir'de 2 küçük çocuğun bir apartmanın önünden damacana çaldığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

İlginç hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde saat 11.35 sıralarında Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 küçük çocuk, bir apartmanın önündeki su dolu 2 damacanayı henüz bilinmeyen sebeple çaldı. Çocuklar, damacanaları kucaklarına aldıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların ilk olarak gelip çevreyi gözettikleri ve birileri olup olmadığını kontrol ettikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
