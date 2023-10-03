Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 477 Kişi Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması'nda 477 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda aranan bir firari hükümlü yakalandı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada ise aranan 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince "Huzur ve Güven Uygulaması"nda 477 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 55'i yabancı uyruklu 477 kişi ile 45 aracın sorgulandığı uygulamada, 72 personel görev aldı.

Uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şüpheliden biri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 38,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında bir ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Y. ve E.G'ye yasal işlem uygulandı.

Tepebaşı'nda aranan 4 kişi yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu tarafından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen bir adrese yönelik çalışmada 2 şüpheli sorgulandı. Bu kişilerden N.G'nin "tehdit, ateşli silah ve fişek bulundurma, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla fişek satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

F.Y'nin ise "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan arandığını belirlendi.

Aramalarda, bir tüfek ve 5 kartuş, 9 fişek, 2,2 gram esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ekiplerin diğer şüpheliler B.T. ile R.Ç'ye yönelik aramalarında ise bir ruhsatsız tabanca, 6 fişek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 7 sentetik ecza hap bulundu.

Firari hükümlü N.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 3 kişinin işlemleri sürüyor.