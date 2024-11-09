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Eskişehir'de Huzur Uygulamasında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de Huzur Uygulamasında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şahıs ise kasten yaralama suçundan arandığı için yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde aranması olan bir şahıs yakalanırken, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturtucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 65 personel ve 1 çevik kuvvet tim personelinin katılımıyla belirli saatler arasında Hoşnudiye Mahallesi Vural sokak üzerinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulama neticesinde bin 243 şahıs sorgulanırken; 1 şahsın kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 araçtan; 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 1.23 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 43 umuma açık yer denetlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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