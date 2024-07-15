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Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Kontrol Edildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 462 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, bin 313 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlara ilişkin deliller ele geçirildi ve cezai işlem uygulanan işletmeler bulundu.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 462 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, bin 313 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 81 personel ve 1 tim çevik kuvvet görev alırken, 3 bin 462 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 32 işletme denetlenirken, 2 işletmeye ceza kesildi. Şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca ve 29 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 fişek, 1 adet tüfek ve 7 adet kartuş ele geçirildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise bin 313 araç kontrol edildi. Farklı maddelerden kusurlu olduğu tespit edilen 38 araç sürücüsüne ceza kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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