Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 347 şahıs sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 77 personel ve 1 tim çevik kuvvet görev alırken, bin 347 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Öte yandan çalışmalarda 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen denetimlerde 43 işletme denetlenirken, 1 işletmeye ceza kesildi. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda ise; 1 ruhsatsız tabanca, 1,85 gram metamfetamin ve 0,10 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR